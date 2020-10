Grêmio pega Coritiba e confia na boa fase de Pepê para começar a 'decolar'

Focado na Copa Libertadores, o Grêmio deixou o Campeonato Brasileiro de lado por muitas rodadas. Pagou caro e ocupa o ingrato 15° lugar. Garantido na próxima fase da competição intercontinental, o time pretende iniciar contra o Coritiba, nesta quarta-feira, às 19h15, na sua arena, uma "decolada" na competição. E o bom momento de Pepê é a aposta para iniciar a subida na tabela.

Pepê está com o moral elevado não apenas pelo ótimo retorno após se recuperar de lesão, mas também com o assédio dos europeus. O Porto fez oferta milionária pelo atacante, mas os gaúchos garantiram sua permanência, ao menos até o fim do ano.

Foram quatro jogos com o atacante em campo nesse retorno de contusão. E o desempenho gremista melhorou bastante. Pepê foi às redes adversárias três vezes. Ele fez o gol que "renasceu" o time na Libertadores com triunfo por 1 a 0 diante do Internacional em pleno Beira-Rio. Depois abriria o caminho para a obtenção da vaga diante da Universidad Católica. Voltou a marcar no Gre-Nal do último sábado (1 a 1).

No ano são, oito gols do jovem atacante de 23 anos, que assumiu a vaga de Éverton Cebolinha, negociado com o Benfica, e não se intimidou. O jogo é decisivo? Pepê cresce. No primeiro duelo da final do Gaúcho, na casa do Caxias, foi ele quem abriu o caminho da vitória.

Renato Gaúcho disse, após o empate do fim de semana diante do Inter, no qual saiu na frente, tinha um jogador a mais em campo, mas mesmo assim cedeu a igualdade, que o Grêmio "vai decolar". Nada melhor que diante de um rival em situação delicada e que pouco produz longe de casa.

O trio ofensivo com Alisson, Pepê e Diego Souza está mantido. No meio, Maicon deve recuperar a condição de titular. Ele ficou no banco no clássico, mas agora tem tudo para ser o titular. Ele treinou forte e deve aumentar a experiência do Grêmio em campo.

Uma mudança certa é a entrada de Diogo Barbosa na lateral esquerda. Cortez foi expulso no clássico e cumpre suspensão. A ordem de Renato para ele e Orejuela, na direita, é a de atacarem bastante. O Grêmio quer sufocar o Coritiba desde o início e não há resultado que satisfaça senão a vitória.

Chance de se afastar da zona de rebaixamento

Frequentador assíduo da zona de rebaixamento desde o começo do Campeonato Brasileiro, o Coritiba tem uma boa oportunidade para deixar o grupo do descenso. Os visitantes aparecem na 17.ª colocação, com 12 pontos, abrindo a zona de rebaixamento, que conta ainda com Red Bull Bragantino e Botafogo, também com 12, e o lanterna Goiás, com nove. Os donos da casa vêm pouco à frente - com oito empates até agora, não conseguiram deslanchar e estão no 15.º lugar, com 14 pontos.

"As coisas estão muito próximas. Até quem está com 15 pontos, como o Atlético-GO, tem que se preocupar. Não é uma exclusividade do Coritiba. Não é momento de desespero. Existem muitas equipes em situações delicadas e com investimento maior que o nosso. Se encaixarmos duas ou três vitórias a gente já consegue subir e é o que vamos busca", comentou o técnico Jorginho, em tom confiante.

Para este confronto, Jorginho tem uma volta importante. Após ser expulso na derrota, por 4 a 0 para o Fluminense e cumprir suspensão no empate, por 1 a 1, com o São Paulo, o lateral-direito Natanael retorna, o que fará com que Jonathan volte ao banco de reservas.

O treinador, após o duelo com os são-paulinos, chegou a sinalizar que poderia relacionar o centroavante Ricardo Oliveira, apresentado na semana passada. No entanto, o veterano, que não atua desde março, quando estava no Atlético-MG, sequer viajou para seguir aprimorando a parte física.

Ainda havia a possibilidade de Neílton começar entre os titulares, mas é Robson quem ficará no comando ofensivo. Ele marcou, de falta, o gol do empate por 1 a 1 com o São Paulo, na última rodada.