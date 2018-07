Grêmio pega Figueirense e quer fim de jejum do ataque

De ressaca ao amargar quatro partidas sem marcar gol, o Grêmio treinou nesta sexta-feira para a partida contra o Figueirense, neste sábado, às 18h30, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pelo que se viu no gramado do estádio Olímpico, o time que entrará em campo deve ser o mesmo que empatou com o Goiás na última quarta, na Arena Grêmio, em 0 a 0.

O técnico Enderson Moreira fez um intensivo em bolas paradas. Já o setor ofensivo é o mesmo da última partida - e das últimas quatro rodadas. A novidade pode ficar por conta do zagueiro Saimon na lateral esquerda, já que Marquinhos Pedroso está machucado. O time tricolor fez sete gols no campeonato, ficando à frente apenas do Figueirense.

"A necessidade de vitória no campeonato é em toda rodada, dentro ou fora de casa. Como viemos de resultados que não foram bons em casa, fora temos que recuperar o tempo perdido", afirmou Ramiro, na chegada da delegação em Florianópolis nesta sexta. O que chama a atenção na partida deste sábado é o valor dos ingressos: de 100 a 200 reais.