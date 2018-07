Grêmio pega Millonarios pelas quartas de final da Copa Sul-Americana

PORTO ALEGRE - Grêmio e Millonarios, da Colômbia, começam a dedicir nesta terça-feira, às 21h50, no estádio Olímpico, em Porto Alegre, uma das vagas para as semifinais da Copa Sul-Americana. A partida de volta está marcada para o dia 15 de novembro, em Bogotá.

Desgastado pela série recente de jogos alternados entre o Campeonato Brasileiro e a competição continental, o clube tricolor terá de poupar alguns titulares. O zagueiro Gilberto Silva, os meias Elano e Zé Roberto e o atacante Kléber vêm sentindo desconforto muscular e dependem de reavaliações para saber se entram em campo.

De acordo com o técnico Vanderlei Luxemburgo, Naldo é candidato a entrar na defesa, Marquinhos e Marco Antônio no meio de campo e Leandro no ataque.