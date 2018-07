Grêmio pega San Lorenzo em busca de regularidade

O Grêmio ocupa a segunda colocação do Grupo 6, com quatro pontos em três partidas, e reencontrará o adversário que lhe tirou pontos em Porto Alegre na semana passada. Em plena Arena Grêmio, o time gaúcho foi surpreendido pela forte marcação do San Lorenzo, chegou a ser pressionado em algumas oportunidades e saiu de campo com o empate por 1 a 1.

Foi mais um tropeço gremista em meio a um começo de temporada repleto deles. Entre Campeonato Gaúcho, Libertadores e Copa Sul-Minas-Rio, são oito vitórias, três empates e três derrotas até o momento. Se levar em conta somente o torneio continental, a campanha é ainda mais irregular, com uma vitória, um empate e uma derrota.

Para esta terça, o técnico Roger tem somente uma dúvida na escalação: o meia Giuliano, que não treinou no fim de semana por conta de problemas musculares mas viajou com o elenco para a Argentina. A definição deve acontecer momentos antes da partida, mas a tendência é que ele jogue.

Roger Machado já não poderá contar com o lateral-direito Wallace Oliveira, com problema muscular na coxa direita, e o volante Walace, que segue se recuperando de lesão no joelho. Wesley e Edinho, respectivamente, deverão ocupar as vagas. O outro desfalque é o atacante Miller Bolaños, que se recupera de uma fratura na mandíbula sofrida no Gre-Nal. Everton deve seguir em seu lugar.

Pelo lado do San Lorenzo, a vitória é fundamental para o time seguir vivo na Libertadores. Com somente dois pontos até o momento, a equipe argentina conta com as duas partidas restantes em casa para dar a volta por cima e buscar a vaga. O problema é seu setor defensivo, uma vez que já sofreu 19 gols em 14 partidas disputadas em 2016.