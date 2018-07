Grêmio perde Bobô e fecha treino antes de duelo

O equatoriano Miller Bolaños, convocado para defender a seleção do seu país na Copa América, não será a única ausência no setor ofensivo do Grêmio no duelo desta quinta-feira com o Atlético-MG pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, o atacante Bobô, lesionado, também foi descartado do confronto no Independência.

Bobô sofreu uma contratura muscular na região lombar e nem foi relacionado pelo técnico Roger Machado para o duelo em Belo Horizonte. E essa nova ausência aumentou o mistério sobre quem será escalado nas duas vagas disponíveis no time gremista.

Douglas é o favorito para ganhar uma chance entre os titulares do Grêmio, mas o outro substituto é uma incógnita. Henrique Almeida pode ganhar uma oportunidade no comando do ataque, mas Roger também tem a opção de adiantar Luan e dar uma chance a Everton ou Pedro Rocha.

O treino desta quarta-feira não ajudou a indicar qual será a formação do Grêmio diante do Atlético-MG. Afinal, após comandar um trabalho de cruzamentos e finalizações, Roger fechou a segunda parte da atividade no CT Luis Carvalho.

O elenco do Grêmio viaja às 16 horas para Belo Horizonte, com escala em São Paulo e chegada prevista para as 20h25. Com quatro pontos somados em dois jogos, o time gaúcho é o sétimo colocado no Brasileirão.

Confira a lista de relacionados do Grêmio para o duelo com o Atlético-MG:

Goleiros: Bruno Grassi e Marcelo Grohe.

Laterais: Edílson, Marcelo Hermes, Marcelo Oliveira.

Zagueiros: Bressan, Fred, Geromel.

Volantes: Edinho, Maicon, Ramiro e Walace.

Meias: Douglas, Giuliano, Lincoln.

Atacantes: Batista, Everton, Henrique Almeida, Luan, Pedro Rocha e Tilica.