Grêmio perde concorrência e fica sem atacante chileno O Grêmio tinha a expectativa de anunciar nesta sexta-feira a contratação do atacante chileno Carlos Muñoz, de 26 anos, do Al Ahli Dubai, mas acabou perdendo a concorrência. O jogador acabou contratado pelo Santiago Wanderes, que, apesar do nome, é de Valparaíso, também no Chile.