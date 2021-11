Grêmio perde confronto direto com o Bahia e fica mais perto da Série B

No dia que completou 16 anos da histórica "Batalha dos Aflitos", partida na qual o Grêmio superou o Náutico com sete jogadores e garantiu o retorno à Série A, o time gaúcho não conseguiu escrever um novo capítulo de glória na sua história. Na data especial para o clube, o Grêmio voltou a perder no Campeonato Brasileiro, desta vez por 3 a 1 para o Bahia, em partida realizada em Salvador, pela 36ª rodada, e se complicou de vez na tentativa de evitar a queda.

Com 36 pontos e com apenas três partidas a disputar, o Grêmio está na 18.ª posição, quatro pontos atrás do Bahia, que com a vitória deixou a zona de rebaixamento e é o primeiro time fora da zona da degola. O time baiano vinha de três jogos sem vencer na competição.

Precisando do triunfo nos últimos três jogos para tentar escapar do rebaixamento, o Grêmio enfrenta o São Paulo na quinta-feira, em jogo adiado da 35.ª rodada, em Porto Alegre. Pela 37.ª rodada visita o Corinthians, em São Paulo, e na última rodada, recebe o Atlético-MG no dia 9 de dezembro.

Com quatro jogos a fazer ainda na competição, o Bahia encara uma maratona de jogos na semana que vem. Na segunda-feira, jogo ainda válido pela 35ª rodada, encara o Atlético-GO, em Goiânia. Na quinta, pela 32ª rodada, é a vez de enfrentar o Atlético-MG em Salvador. No domingo, pela 37ª, o duelo será contra o Fluminense em casa. A despedida será contra o Fortaleza, na Arena Castelão.

Na Arena Fonte Nova, o Bahia armou a blitz no começo do jogo, principalmente pelo lado direito do adversário. O Grêmio apresentou muitas dificuldades de manter a posse e ameaçar o contra-ataque nos primeiros minutos.

Mais agressivo, o Bahia não demorou a abrir o marcador, pelo lado direito do Grêmio. Aos 12 minutos, Rodriguinho lançou Matheus Bahia, Vanderson não cortou e o lateral, bateu cruzado para marcar. Cinco minutos depois, o Bahia chegou ao segundo. Pedro Geromel recuou mal para Rafael Grando e Raí Nascimento aproveitou, tirou do goleiro e tocou para o fundo do gol.

Os dois gols sofridos fizeram o técnico Vagner Mancini tirar Victor Bobsin e colocar Campaz logo aos 22 minutos. A substituição não fez efeito nenhum. O time gremista desnorteado pelos dois gols tomados de forma rápida, pouco produziu no primeiro tempo. A única chance de gol saiu aos 44 minutos, com Alisson, que parou na boa defesa de Danilo Fernandes após tabelar com Borja.

O Grêmio voltou com Rafinha e Douglas Costa nos lugares de Vanderson e Alisson do intervalo. Com as mudanças, o Grêmio voltou com outra postura e mais ligado. Logo aos seis minutos, Douglas Costa lançou Rafinha que cruzou para Borja bater para a defesa de Danilo Fernandes.

Com o Bahia recuado, o Grêmio buscou o primeiro gol aos 15 minutos. Após escanteio, Danilo Fernandes afastou, Rafinha chutou no rebote e Thiago Santos desviou para o gol.

Dois minutos depois, o Bahia quase fez o terceiro. Nino Paraíba cruzou, Gilberto cabeceou e Rafael Grande salvou. Aos 26, Raí Nascimento marcou o terceiro, mas arbitragem, sem consultar o VAR, anulou por impedimento.

O Grêmio na base da pressão tentou o empate até o final, mas o Bahia se segurou bem na defesa e ainda chegou algumas vezes na base do contra-ataque. Aos 39, fez terceiro com Daniel, garantindo o triunfo baiano e muita festa nas arquibancadas.

FICHA TÉCNICA:

BAHIA 3 x 1 GRÊMIO

BAHIA - Danilo Fernandes; Nino Paraíba, Conti, Gustavo Henrique e Matheus Bahia; Patrick de Lucca (Edson), Mugni e Rodriguinho (Daniel); Rossi (Ronaldo), Raí Nascimento (Raniele) e Gilberto (Rodallega). Técnico: Guto Ferreira.

GRÊMIO - Gabriel Grando; Vanderson (Rafinha), Pedro Geromel, Kannemann (Diego Souza) e Cortez; Thiago Santos, Victor Bobsin(Campaz) e Vilassanti (Jean Pyerre); Alisson (Douglas Costa), Ferreira e Borja. Técnico: Vagner Mancini.

GOLS - Matheus Bahia, aos 12, Raí Nascimento, aos 17 minutos do primeiro tempo. Thiago Santos, aos 15, e Daniel, aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Mugni, Rodriguinho e Nino Paraíba (Bahia); Vanderson, Kannemann e Cortez (Grêmio).

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

RENDA - R$ 630.622,00.

PÚBLICO - 29.576 pagantes (30.071 no total).

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).