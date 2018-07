Grêmio perde invencibilidade e é eliminado pelo Pelotas

O Pelotas venceu o Grêmio por 2 a 1, de virada, em Porto Alegre, na noite desta quinta-feira, e se classificou para as semifinais do segundo turno do Campeonato Gaúcho. Além de eliminado desta fase da competição, o time tricolor ainda amargou o fim de uma série de 15 vitórias consecutivas e a da invencibilidade que mantinha dentro do Olímpico, desde 13 de setembro de 2008, quando perdeu para o Goiás também por 2 a 1 - foram 51 jogos sem derrota em casa.

O único consolo para os 12 mil torcedores que compareceram ao estádio foi lembrar que nem tudo está perdido. Como foi campeão do primeiro turno, o Grêmio vai esperar pelo campeão do segundo turno para decidir o título do Gauchão.

O time tricolor jogou mal, mas mesmo assim largou na frente. Aos 46 minutos do primeiro tempo, Bergson cruzou a bola para a área e Maylson, bem colocado, marcou o gol. O Pelotas virou com dois gols de Tiago Duarte, ambos de pênalti, aos 21 e aos 32 minutos do segundo tempo.

Nas semifinais, o Pelotas vai encarar o São José, em Porto Alegre, neste domingo. A equipe também conquistou sua vaga nesta quinta, com uma vitória por 3 a 1, nos pênaltis, sobre o Internacional de Santa Maria, depois do empate por 0 a 0 no tempo normal. O vencedor irá para a final contra o ganhador de Internacional e Ypiranga, que se enfrentam neste sábado, no Beira-Rio.