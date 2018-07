Grêmio perde Luan por lesão e Roger escala Thyere e Pedro Rocha como titulares

Sem poder contar com Luan, Roger confirmou a entrada de Pedro Rocha como substituto no treino realizado na manhã desta sexta no CT Luiz Carvalho. Já outra novidade na escalação em relação ao time que foi derrotado por 3 a 2 pela Chapecoense, no último domingo, em Porto Alegre, será a entrada na zaga de Rafael Thyere, que treinou como titular pelo segundo dia seguido no lugar de Pedro Geromel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O goleiro Marcelo Grohe, por sua vez, continua em processo de recuperação de uma lesão no ombro. Embora tenha treinado com o grupo gremista nesta última manhã, ele segue como dúvida. A confirmação do time titular deverá ocorrer neste sábado, quando a equipe faz o último treino de preparação para o duelo com os vascaínos.

No treino desta sexta, Bruno Grassi começou como titular do gol, mas Grohe entrou no seu lugar no decorrer da atividade. Já o restante da equipe contou com Galhardo, Thyere, Erazo e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Giuliano e Douglas; Pedro Rocha e Bobô.

O Grêmio ocupa a terceira posição do Brasileirão e segue quatro pontos atrás do vice-líder Atlético-MG, que também foi derrotado na rodada passada do Brasileirão. A equipe, porém, tem a confortável vantagem de seis pontos sobre o Santos, equipe que hoje fecha o G4 da tabela.