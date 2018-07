Grêmio perde para o Aimoré mesmo com dois jogadores a mais

No primeiro jogo sem Hernán Barcos, vendido para o futebol chinês, o Grêmio fez feio. Nesta quarta-feira, em São Leopoldo, mesmo jogando os minutos finais da partida com dois jogadores a mais, a equipe do técnico Luiz Felipe Scolari perdeu de 2 a 1 para o Aymoré, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho.

Com Everton substituindo Barcos e outras quatro mudanças na comparação com o time que venceu o União Frederiquense na estreia, o Grêmio nem teve tempo de mostrar se a nova formação funcionava. Logo no primeiro minuto, Luan errou passe, Mikael arrancou do campo de defesa, deu uma meia-lua em Marcelo Oliveira, entrou na área e chutou. A bola bateu em Rhodolfo, enganou Marcelo Grohe, e foi para o gol.

O Grêmio reagiu, pressionou, mas parou no goleiro Marcelo Pitol. Outro Marcelo, o Grohe, porém, pulou tarde quando Rennan Oliveira arriscou de fora da área e surrependeu o goleiro tricolor para fazer o segundo, aos 45.

No segundo tempo, o garoto Lincoln, de 16 anos, entrou no lugar de Douglas e o Grêmio conseguiu descontar, com Luan, num chute que ia para fora mas desviou na zaga. O Aymoré se segurava como podia e teve dois jogadores expulsos: Mikael, aos 39, e Diego Viana, aos 42. O Grêmio foi com os 11 jogadores para o campo de ataque, com direito a Grohe na área, mas não conseguiu encontrar o empate.