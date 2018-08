Grêmio perde para o Estudiantes fora pelas oitavas da Libertadores

O Grêmio lutou até o fim na noite desta terça-feira, mas não conseguiu evitar a derrota por 2 a 1 para o Estudiantes, no estádio Ciudad de Quilmes, em Quilmes, pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Os argentinos chegaram a abrir 2 a 0 no placar, mas o Grêmio descontou ainda no primeiro tempo, com gol do zagueiro Kannemann.

No entanto, o time brasileiro não conseguiu aproveitar a vantagem de jogar com um a mais em campo nos últimos 15 minutos da partida, em razão da expulsão de Zuqui. Os brasileiros impuseram pressão, criaram boas oportunidades de gol, mas não tiveram sucesso.

Mesmo assim, o clima não era de desânimo na saída de campo. Com o gol marcado fora de casa, o Grêmio poderá sacramentar a classificação às quartas de final com uma vitória por 1 a 0, diante de sua torcida, na partida da volta.

O novo duelo contra o Estudiantes está marcado somente para o dia 28, na Arena Grêmio. Quem se classificar vai enfrentar nas quartas de final da Libertadores o vencedor do duelo entre o Atlético Tucumán, da Argentina, e o Atlético Nacional, da Colômbia.

Poupando titulares nas demais competições por estar focado na Libertadores, o técnico Renato Gaúcho surpreendeu ao escalar Pepê no setor ofensivo na vaga do machucado Everton, quando a expectativa da torcida era de que ele ficaria entre Marinho e Alisson. André, Ramiro e Luan completavam o ataque.

Favorito no confronto, o time brasileiro não se intimidou com a torcida contra e tomou a iniciativa nos primeiros minutos. Mas, apesar de uma boa chance perdida por André, não chegou a assustar. Sem força no ataque, errou na defesa. E viu o Estudiantes abrir o placar aos 8 minutos, quando Apaolaza, de 21 anos, acertou belo chute de fora da área e balançou as redes.

A resposta gremista foi modesta. Aos 13, Cícero cabeceou com perigo, mas o goleiro Andujar fez a defesa com tranquilidade. Travado em suas investidas, o time gaúcho não conseguia ameaçar. O nervosismo, aumentando a cada minuto, culminou numa breve confusão envolvendo jogadores das duas equipes, sem maiores consequências para ambos.

Exibindo grande precisão em suas poucas investidas no ataque, o Estudiantes ampliou aos 37. Após cobrança de escanteio na área, Campi se antecipou à marcação na primeira trave e cabeceou para as redes. A situação só não ficou mais complicada para o atual campeão porque, aos 43, Kannemann pegou rebote do goleiro, após escanteio, e diminuiu o placar.

Depois dos sustos na etapa inicial, o Grêmio voltou mais aguerrido para o segundo tempo. Aos 3, os gaúchos já desperdiçavam grande chance de empatar. André disparou pela direita, entrou na área e bateu rente ao pé da trave.

Ainda insatisfeito com o rendimento de sua equipe, Renato Gaúcho colocou Jael e Marinho em campo. Aos 21, Cícero desperdiçou outra boa chance dos visitantes ao pegar mal na bola quase na pequena área.

A partir dos 31 minutos, o jogo passou a ser mais favorável para a equipe brasileira. Isso porque o volante Fernando Zuqui levou o segundo cartão amarelo e foi expulso de campo. Quase ao mesmo tempo, o Grêmio perdia Luan, machucado. Douglas entrou em sua posição.

E, a partir daí, o time brasileiro se mandou para o ataque na tentativa de arrancar o empate. A pressão durou até os instantes finais. Mesmo com um a mais em campo, o Grêmio não conseguiu buscar a igualdade neste jogo de ida das oitavas de final.

FICHA TÉCNICA:

ESTUDIANTES 2 x 1 GRÊMIO

ESTUDIANTES - Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonatan Schunke, Gastón Campi e Iván Erquiaga (Fabián Noguera); Fernando Zuqui, Iván Gómez e Lucas Rodríguez; Pablo Lugüercio (Lattanzio), Francisco Apaolaza e Matías Pellegrini (Cascini). Técnico: Leandro Benítez.

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Léo Moura, Kannemann, Pedro Geromel e Marcelo Oliveira; Cícero, Maicon, Ramiro, Luan (Douglas) e Pepê (Marinho); André (Jael). Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS - Apaolaza, aos 8, Campi, aos 37, e Kannemann, aos 43 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Maicon, Kannemann, Lucas Rodríguez, Erquiaga, Sánchez.

CARTÃO VERMELHO - Zuqui.

ÁRBITRO - Andrés Cunha (Uruguai).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Ciudad de Quilmes, em Quilmes (Argentina).