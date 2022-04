Grêmio perde pênalti e não sai do 0 a 0 com a Ponte Preta em estreia na Série B

Em um jogo com a cara da Série B, o Grêmio não saiu de um empate sem gols com a Ponte Preta, na tarde deste sábado, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela rodada de abertura da competição. O time gaúcho ainda viu o volante Lucas Silva perder um pênalti no primeiro tempo.

A torcida tricolor compareceu em bom número ao estádio, mas vai voltar para casa frustrada. Afinal, o Grêmio foi superior a Ponte Preta e só não conquistou a primeira vitória por causa da falta de pontaria dos seus jogadores e também do goleiro Caíque França, que fez pelo menos duas boas defesas para a Ponte.

Mesmo atuando fora de casa, o Grêmio foi quem tomou a iniciativa desde o início e poderia ter aberto o placar logo aos cinco minutos. Após falha da defesa, Lucas Silva recebeu dentro da área e bateu rasteiro. Caíque França desviou com as pontas dos dedos.

O Grêmio continuou em cima e Bruno Alves perdeu boa chance de cabeça após escanteio cobrado por Campaz. Mas a melhor oportunidade veio aos 22 minutos, quando Elias Manoel foi derrubado por Thiago Manoel dentro da área e o árbitro assinalou pênalti. Lucas Silva chutou rasteiro para fora.

A Ponte aos poucos conseguiu equilibrar as ações, mas sem assustar o goleiro Brenno. Já nos acréscimos, Amaral recuou fraco, Elias Manoel passou por Thiago Lopes e parou mais uma vez em Caíque França.

O panorama não mudou depois do intervalo e o Grêmio continuou perdendo chances. Aos 11 minutos, Ferreira fez fila na entrada da área e soltou a bomba para fora. Na sequência, Campaz finalizou de primeira e Caíque França espalmou. O rebote sobrou para Bitello mandar pela linha de fundo.

A Ponte Preta teve duas boas chances de chegar após trocas de passes na entrada da área, mas, em ambas, Matheus Anjos demorou para tomar a decisão e foi desarmado. Os minutos finais foram de pressão do Grêmio. No entanto, o time paulista se defendeu bem e segurou o empate.

A Ponte Preta volta a campo no próximo sábado, contra o Operário, às 11 horas, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). Na sexta-feira, o Grêmio recebe a Chapecoense, às 19 horas, na sua Arena, em Porto Alegre (RS). Os jogos são válidos pela 2ª rodada.

FICHA TÉCNICA:

PONTE PRETA 0 X 0 GRÊMIO

PONTE PRETA - Caíque França; Bernardo, Thiago Oliveira, Fabrício e Artur; Léo Naldi, Felipe Amaral (Moisés Ribeiro), Wesley (Igor Formiga), Fessin (Nicolas) e Matheus Anjos; Danilo Gomes (Echaporã). Técnico: Hélio dos Anjos.

GRÊMIO - Brenno; Rodrigues, Pedro Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Lucas Silva e Bitello (Gabriel Silva); Campaz (Gabriel Teixeira), Elias Manoel (Ricardinho) e Ferreira (Janderson). Técnico: Roger Machado.

CARTÕES AMARELOS - Wesley e Bernardo (Ponte Preta); Gabriel Teixeira, Rodrigues e Diogo Barbosa (Grêmio).

ÁRBITRO - Paulo Roberto Alves Junior (PR).

RENDA - R$ 130.400,00.

PÚBLICO - 4.655 pagantes (5.205 no total).

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).