Grêmio perde um mando de campo por rojão no Gre-Nal Ficou barato para Grêmio e Internacional por toda a confusão no gramado do Estádio Olímpico no clássico da última rodada do Brasileirão 2012 e que marcou a despedida oficial da casa gremista. O time tricolor perdeu apenas um mando de campo e nenhum jogador recebeu mais do que dois jogos de suspensão em julgamento realizado nesta segunda-feira no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva).