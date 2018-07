Grêmio perde zagueiro Vilson por três semanas O ano mal começou e o Grêmio já tem o seu primeiro problema físico. Nesta segunda-feira o departamento médico constatou que a lesão muscular sofrida pelo zagueiro Vilson no amistoso contra o Flamengo, time amador de São Valentim (RS), o deixará afastado por cerca de três semanas. Desta forma, ele perderá as primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho.