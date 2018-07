Grêmio pode até perder, mas promete atacar o Avaí O Grêmio pode perder por um gol de diferença para o Avaí nesta quarta-feira, a partir das 21h50, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, para se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil. A vantagem foi estabelecida no primeiro confronto, semana passada, em Porto Alegre, quando o time gaúcho venceu por 3 a 1.