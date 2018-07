Grêmio pode pegar o Millonarios sem cinco titulares

Nesta segunda-feira, quatro sequer foram ao gramado do Olímpico para treinar: Elano, Werley, Souza e Kléber. O ex-meia do Santos está com dores musculares no adutor da coxa direita e foi vetado pelo departamento médico.

Werley e Souza estão com dores musculares, enquanto Kléber reclama do tornozelo esquerdo e, por isso, são dúvida para a partida de ida contra os colombianos. Além deles, Gilberto Silva também pode não jogar. Nesta segunda, o pentacampeão apenas correu ao redor do gramado, se recuperando das dores na coxa direita que o tiraram das últimas duas partidas.

Após o empate contra o Bahia, Luxemburgo disse estar preocupado com a condição física dos seus atletas. A equipe, além de brigar pelo título da Sul-Americana, também quer terminar o Brasileirão entre os dois primeiros, pensando numa vaga direta na Libertadores do ano que vem. O problema é que o São Paulo, quarto colocado, está se aproximando, apenas dois pontos atrás. E daqui a duas rodadas os dois rivais tricolores se enfrentam.