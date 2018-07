Grêmio pode perder mandos de campo após Miss Bumbum invadir gramado

O Grêmio pode perder mandos de campo no Campeonato Brasileiro pela invasão de uma torcedora no gramado ao fim do empate sem gols com o Palmeiras, no domingo. O caso foi relatado na súmula pelo árbitro Emerson Ferreira. Quem entrou no campo foi a modelo Danny Morais, "Miss Bumbum" de Santa Catarina, que relatou nesta terça-feira em uma rede social ter sofrido ameaças.

A entrada dela em campo foi logo após o apito final do empate sem gols entre as duas equipes. A torcedora escreveu ser gremista fanática e ter invadido o gramado para abraçar o atacante Luan. "Só que na hroa a emoção foi tão grande que abracei os jogadores como fã mesmo. E não porque queria abraçar homens casados ou atrás de pensão, como estão falando por aí, até porque tenho uma carreira pela frente, tenho apenas 21 anos e não pretendo me comprometer em ser mãe antes dos 30", afirmou Morais.

Na súmula do jogo o árbitro citou a invasão e identificou Eridiane Morais incluindo até mesmo o CPF e RG da torcedora. "Informo que após o término da partida uma mulher invadiu o campo de jogo , tentando abraçar alguns jogadores da equipe do Grêmio que naquele momento saiam do campo, a mesma foi contida pelo segurança do estádio", escreveu Ferreira.

Danny contou que já foi ameaçada por gremistas pelo risco de punição ao clube. "Qualquer agressão verbal será direcionada ao meu advogado e meu assessor que está cuidando da minha imagem", afirmou. Segundo o Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), a invasão de torcedores ao gramado pode ser sancionada com a perda do mando de campo de um a dez jogos.

A modelo se defendeu ao dizer que não entrou no gramado para se promover. "Aparecer sempre é bom, mas se fosse só por mídia, só por aparecer, iria em qualquer jogo que estivesse jogadores mais famosos. Teria muito mais visibilidade. (...). Não sabia das regras que era tão grave assim", contou. A gremista disse ter realizado um sonho de criança ao entrar no gramado e afirmou ter esperado o apito final para que não interferisse no resultado.