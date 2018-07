Grêmio pode perder Ramiro e Pedro Rocha para duelo com o São Paulo

O técnico Renato Gaúcho teve algumas importantes ausências no treino deste sábado, que serviu como preparação para o duelo entre Grêmio e São Paulo, na segunda-feira, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.

O meio-campista Ramiro fez apenas um trabalho no vestiário e não foi a campo, assim como o atacante Lucas Barrios, que está suspenso para o próximo jogo. Não é certo ainda se o volante terá condições de jogo na segunda-feira.

O mesmo ocorre com Pedro Rocha. Também sem participar do treino com o restante do elenco, ele fez apenas uma corrida ao redor do gramado e virou dúvida para a partida com o São Paulo, segundo apontou o clube gaúcho. Tanto o atacante quanto Ramiro estão desgastados com a sequência de jogos.

Outro jogador que pode desfalcar o Grêmio é Pedro Geromel. Poupado contra o Vitória após sentir um desconforto muscular durante o aquecimento, o zagueiro fez apenas uma leve corrida neste sábado - como ocorrera na sexta-feira - e viu suas chances de atuar contra o São Paulo diminuírem.

Enquanto o quarteto trabalhava à parte, os demais atletas foram divididos em três grupos e participaram de um trabalho técnico em campo reduzido, com disputas rotativas - enquanto duas equipes jogavam, a outra aguardava sua vez.