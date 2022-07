Com Lucas Leiva como opção, Grêmio recebe a Ponte Preta de olho na vice-liderança da Série B

Na possível reestreia de Lucas Leiva, o Grêmio tem a chance de assumir a vice-liderança da Série B do Brasileiro neste sábado, quando recebe a Ponte Preta, na Arena do Grêmio. A partida válida pela 20ª rodada está marcada para as 16h30. Invicto há quase três meses - última derrota foi no dia 8 de maio -, o Grêmio é o quarto colocado, com 33 pontos. Para assumir a vice-liderança nesta rodada, o time precisa ganhar e torcer para Vasco e Bahia não vencerem Vila Nova e Cruzeiro, respectivamente.

Do outro lado está a Ponte Preta, que não perde há seis jogos e luta contra o rebaixamento. O time comandado por Hélio dos Anjos é o 14º colocado, com 22 pontos, apenas dois a mais que o CSA, que abre a zona de rebaixamento da Série B. Diante do bom momento, o Grêmio espera ter casa cheia neste sábado para emplacar a sexta vitória seguida como mandante. Mais de 38 mil pessoas são aguardadas na Arena do Grêmio. O recorde nesta Série B é de 29.226 torcedores, contra o Sampaio Corrêa.

Um atrativo a mais é a possível reestreia do meia Lucas Leiva, que retornou ao clube depois de 15 anos atuando no futebol europeu, por Liverpool-ING e Lazio-ITA. O técnico Roger Machado deixou em aberto a escalação do volante desde o início. A tendência é que inicie no banco de reservas, assim como o meia Thaciano e o atacante Guilherme, que também tiveram os nomes publicados no BID da CBF nesta semana.

"Começou elevando o nível de treino. Quando eleva o nível de competitividade a partir do treino, que está entre os 11, percebe que tem mais três para disputar vaga de titular. Quem está no banco e entrando, percebe que daqui a pouco vai ter três vagas a menos no banco", disse Roger Machado.

Não será neste sábado que dois dos principais artilheiros da Série B vão se encontrar. Autor de nove gols, assim como Diego Souza, o ponte-pretano Lucca ainda não se recuperou de um problema na virilha sentido na semana passada, contra o Criciúma, e desfalca a Ponte Preta pelo segundo jogo seguido. O lateral-direito Norberto e o atacante Danilo Gomes devem ser outras baixas.

Na vitória sobre o Náutico, por 1 a 0, Da Silva assumiu a vaga de Lucca, mas não foi bem. A tendência é que volte para o banco de reservas para a entrada do estreante Leandro Barcia, que teve o nome publicado no BID da CBF na última quinta-feira. A dúvida é se o meia Elvis, outro reforço anunciado pelo clube paulista, fica pelo menos como opção.

"É um outro jogo. Agora, com as opções que estão chegando, posso dar uma rodada simples no grupo. Não radicalmente. Não vou trocar quatro, cinco, seis peças. Mas daqui a pouco posso pensar em variações. Talvez eu tenha o Barcia, provavelmente ainda não terei o Lucca. Temos algumas coisas para fazer. O Grêmio é muito qualificado", enalteceu Hélio dos Anjos.