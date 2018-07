Grêmio poupa titulares e utiliza jogo contra o Palmeiras para dar ritmo a atletas

Preocupado com a semifinal da Copa Libertadores, o Grêmio vai poupar os seus principais titulares para o jogo deste domingo contra o Palmeiras, na Arena Grêmio, às 17 horas, em Porto Alegre, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As exceções vão ser a presença de Luan e Michel, além de Cristian, que estão recuperados de contusão e foram relacionados para ganhar ritmo para o confronto desta quarta-feira contra o Barcelona, de Guayaquil, no Equador, pelo primeiro duelo da semifinal da Libertadores.

O volante Michel e o atacante Luan, sobretudo, eram jogadores fundamentais antes de se contundirem. "Gostaria que tivéssemos mais jogos antes do dia 25 porque é importantíssimo dar ritmo para o jogador. Infelizmente veio uma bola de neve lá de trás, uma nuvem negra, mas ela está ficando para trás", comentou o técnico Renato Gaúcho.

A recuperação destes atletas não apenas deixa Renato Gaúcho confiante para enfrentar o Palmeiras, como também para a sequência da temporada. "Quanto mais fortes estivermos, mais opções eu vou ter. Nesse último jogo contra o Corinthians a equipe já foi diferente, com a presença do Luan. Então isto não me deixa apenas eu, Renato, otimista, mas o grupo todo. Resumindo: é muito importante a volta desses jogadores que estavam no departamento médico", apontou.

E o treinador pondera que não está mirando apenas a Libertadores. Para ele, é importante vencer o Palmeiras - adversário que tem os mesmos 50 pontos do Grêmio - para se manter na briga pelo título do Brasileirão, que é liderado pelo Corinthians, com 59. "O título está difícil? Sim. Está impossível? Não. Então vamos lutar".