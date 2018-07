Grêmio prepara a aplicação de novo gramado para a Arena

A Arena do Grêmio contará com um novo gramado para a temporada 2015. O clube informou nesta quinta-feira que está preparando a aplicação da grama, da variedade Bermuda Tifgrand, que tem como finalidade suportar melhor melhor as condições de sombreamento, melhorar a resposta ao uso da iluminação suplementar e minimizar as falhas que surgem pelo uso.

O campo anterior foi inteiramente retirado e a expectativa é de que já nos próximos dias a empresa gestora da Arena dê início ao tratamento do solo. A previsão é de que o processo dure quatro dias. A nova grama deverá chegar na próxima semana e a promessa é de que será bem mais verde que a anterior.

O gramado chegará em rolos de 20 metros de comprimento por um de largura. Eles serão instalados com planejamento de aplicação em um intervalo de sete dias. O processo deve ser finalizado até o fim do ano, para que a manutenção seja feita antes do início do Campeonato Gaúcho, no dia 31 de janeiro.