Grêmio pretende faturar R$ 110 milhões em 2013 com nova Arena PORTO ALEGRE - Com grande festa, o Grêmio inaugurou na noite deste sábado uma das maiores arenas multiuso da América Latina. A Arena do Grêmio, com capacidade para 60.170 pessoas, recebeu investimento 100% privado da ordem de R$ 540 milhões e espera faturar mais de R$ 110 milhões já no próximo ano.