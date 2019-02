Grêmio prevê volta de Kannemann domingo após alegar problema físico para ausência

O Grêmio utilizou a formação titular pela segunda vez na temporada na goleada por 4 a 0 sobre o São Luiz, quinta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho, mas um jogador ainda não estreou pelo clube em 2019: Wálter Kannemann. O zagueiro argentino até treinou na véspera do duelo, mas o técnico Renato Gaúcho não o utilizou, alegando problemas físicos.

"Eu ia botá-lo para jogar, mas, na terça-feira, ele chegou mal. Vomitando, com diarreia. Não estava 100% na parte física, estava contando com o corpo fraco. Achamos melhor deixar ele treinar mais uns dias para ficar melhor", disse o treinador, revelando que o jogador sofreu nos últimos dias com problemas estomacais.

Kannemann, porém, chegou a ficar com o futuro incerto no Grêmio neste início de temporada, especialmente após despertar o interesse do Boca Juniors e do Independiente. A diretoria garante que o jogador recebeu uma valorização em seu salário para permanecer em Porto Alegre. Assim, a expectativa é de que ele atue no domingo, quando o time terá pela frente o Caxias, no Estádio Centenário.

A goleada de quinta-feira deixou o Grêmio na liderança do Gaúcho, com dez pontos somados em quatro jogos. O bom começo pode empolgar o torcedor do clube, mas Renato destaca que o time ainda tem muito a evoluir para a sequência da temporada. "Disputamos quatro jogos e ganhamos dez pontos. É o inicio de uma temporada, mas falta muita coisa ainda. Não vou chegar e dizer que o Grêmio está bem demais e será campeão", comentou.