Grêmio prioriza passes e finalizações no último treino antes de enfrentar Fla O Grêmio realizou na manhã deste sábado o último treino antes de enfrentar o Flamengo e o técnico Roger Machado priorizou o trabalho ofensivo, com trocas de passes e finalizações. O time tricolor recebe a equipe carioca às 17h de domingo, na Arena, em jogo válido pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro.