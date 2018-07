Grêmio promete fortalecer trabalho nas divisões de base Com nova administração, com comando do presidente Fábio Koff, o Grêmio tem como um de seus principais objetivos para as próximas temporadas o investimento nas categorias de base. Assessor de futebol da base gremista, Marcos Chitolina ressaltou a importância de revelar jogadores e exaltou a tradição do clube gaúcho nessa área.