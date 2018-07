Grêmio promete identificar torcedores que cometeram racismo

O Grêmio promete tomar providências para punir os torcedores que insultaram o goleiro Aranha, do Santos, com gritos racistas durante jogo da Copa do Brasil nesta quinta-feira, em Porto Alegre. O clube gaúcho quer se livrar de possíveis punições pelo acidente e para isso pretender usar o sistema de câmeras do estádio para identificar e punir os infratores.

"Não podemos ser chamados de clube racista. Essa questão foi um ato individual e a arena tem condições tecnológicas de identificar as pessoas", disse após o jogo o assessor de futebol do Grêmio, Marcos Chitolina. Imagens da transmissão da TV mostram uma torcedora gritando "macaco" para o goleiro santista, que deixou o campo reclamando dos insultos.

Chitolina fez questão de diferenciar o episódio na Arena Grêmio do episódio mais recente de racismo no Rio Grande do Sul. Em jogo válido no Estadual, o árbitro Márcio Chagas da Silva foi hostilizado por torcedores do Esportivo após partida contra o Veranópolis. O juiz foi xingado e teve o carro danificado e com bananas deixadas sobre o capô.

O clube acabou punido com a perda de nove pontos e com isso, foi rebaixado. "O time do Esportivo não identificou os torcedores. Nós vamos tomar medidas cabíveis dentro do que manda a lei", explicou.