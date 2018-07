Grêmio provoca o Inter pela derrota no Mundial de Clubes O Grêmio agiu rápido e não deixou de aproveitar a oportunidade para provocar o arquirrival Internacional, que nesta terça-feira foi eliminado nas semifinais do Mundial de Clubes da Fifa. O time do Olímpico parabenizou por meio do Twitter o Mazembe, do Congo, pela vitória sobre os colorados por 2 a 0.