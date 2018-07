Grêmio Prudente perde pênalti e fica no 1 a 1 com o Ceará PRESIDENTE PRUDENTE - O Grêmio Prudente deixou escapar mais dois pontos no Campeonato Brasileiro. Já rebaixado à Série B em 2011, o time paulista empatou com o Ceará por 1 a 1, neste sábado, no Estádio Eduardo José Farah, em Presidente Prudente, e aumentou a sua própria sequência de maus resultados. O time paulista venceu apenas um dos últimos cinco jogos.