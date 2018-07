Grêmio quer segurar Inter para evitar sufoco O Grêmio ainda não sabe com que equipe entrará em campo para a decisão do Campeonato Gaúcho, neste domingo, contra o Inter, mas já sabe o que não pode fazer: repetir o que fez no ano passado, quando chegou com vantagem ao jogo final, no Olímpico, viu o Inter sair na frente e teve que suportar a pressão até o fim para ficar com o título.