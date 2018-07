Grêmio quer vitória para seguir lutando por Libertadores Uma vitória contra o Santos, neste sábado, às 19h30, na Vila Belmiro, em Santos, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro, será fundamental para o Grêmio ainda sonhar com uma vaga na Copa Libertadores da América de 2011. Sexto colocado com 53 pontos, o time tricolor gaúcho ultrapassaria o Botafogo, que tem 56 e já jogou na rodada (empate por 2 a 2 com o Ceará), no número de vitórias (15 a 13). Além disso, torce por uma quase improvável derrota do Atlético Paranaense contra Prudente, no domingo, em Curitiba.