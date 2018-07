Grêmio recebe a Chapecoense para encerrar jejum de sete partidas sem vitória

O técnico Renato Gaúcho estreou no Grêmio na última quarta-feira com uma classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, graças a um triunfo nos pênaltis em cima do Atlético Paranaense. O treinador espera que a vaga embale o time e ajude a pôr fim à série de sete jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro neste domingo, às 16 horas, em duelo contra a Chapecoense, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela 27.ª rodada.

Para a partida, o Grêmio terá quatro desfalques. O lateral-direito Edílson, o zagueiro Kannemann e o volante Maicon estão suspensos. E o atacante Miller Bolaños sente um desconforto muscular e se recupera de um procedimento cirúrgico. O equatoriano retirou um dos parafusos colocados em sua mandíbula, em cirurgia realizada em março, quando fraturou o local após choque com o lateral Willian, do Internacional. Em seu lugar continuará Henrique Almeida.

Na lateral direita, Renato Gaúcho optou pela entrada do volante Ramiro. Na zaga, Wallace Reis terá nova chance entre os titulares e no meio de campo o substituto será Jaílson.