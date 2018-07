Grêmio recebe o Atlético-PR em briga direta por vaga na Libertadores

O Grêmio recebe o Atlético Paranaense nesta quinta-feira, às 21 horas, em Porto Alegre, em duelo direto por uma vaga no G6 do Campeonato Brasileiro, a zona de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores. A equipe paranaense terminou a última rodada em sexto lugar com 45 pontos, enquanto o time gaúcho está dois pontos atrás.

Por conta da importância da partida, o técnico Renato Gaúcho não confirmou a escalação e manteve algumas dúvidas na equipe. "É fundamental estar com os jogadores à disposição. Faltando nove rodadas para o término, é importante ter alguns retornos importantes. Quanto a formação do time, vocês saberão momentos antes da partida", comentou.

A única ausência certa é do goleiro Marcelo Grohe, que se recupera de um problema no pé esquerdo e não tem data para retornar aos gramados. Enquanto estiver machucado, Bruno Grassi será o substituto.

A principal incógnita na formação titular está no ataque. Pedro Rocha e Everton disputam uma posição no setor ofensivo, com o primeiro sendo o favorito para ser escalado por Renato Gaúcho.