Grêmio recebe o Coritiba por feito inédito no Brasileirão

O time tricolor tem duas vitórias e um empate na competição. O último triunfo foi um convincente 3 a 0 sobre o Atlético Mineiro no estádio Independência, em Belo Horizonte. A campanha atual é semelhante a de 2008, com a diferença que agora a equipe fez dois jogos fora e, naquela época, havia feito duas partidas em casa.

Se não perder para o Coritiba, o Grêmio chegará pela primeira vez à quarta rodada invicto. Em 2008, o time então comandado pelo técnico Celso Roth perdeu por 2 a 1 para o Vasco, no estádio de São Januário, no Rio. Para isso, a equipe conta especialmente com uma grande força defensiva. Após três jogos, é a única equipe que não sofreu gols.

O técnico Roger Machado não contará com Fred, Henrique Almeida e Marcelo Oliveira, que deixaram o campo com problema muscular ainda no primeiro tempo do jogo contra o Atlético. O centroavante Bobô também ficará de fora por problema muscular e Miller Bolaños está com a seleção equatoriana. O zagueiro Wallace, ainda sem registro no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, aguarda para estrear.