Grêmio recebe o Fluminense para manter folga no G4 do Campeonato Brasileiro

O time tricolor gaúcho vem de derrota para o Sport por 1 a 0 na última rodada e ocupa a terceira colocação com 59 pontos. Tem seis de vantagem para o São Paulo, que é o quinto colocado. A equipe carioca está na parte intermediária da tabela de classificação, sem pretensão de ir ao G4 ou de cair para a segunda divisão.

Em campo, o técnico Roger Machado contará com os retornos do atacante Luan e do volante Walace, que estavam na seleção olímpica. No entanto, não poderá utilizar o zagueiro Erazo, que defendeu a seleção equatoriana nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, o volante Maicon, machucado, e o atacante Pedro Rocha, suspenso.

Bressan será o substituto na zaga. No meio de campo, Ramiro aproveitou os 10 dias sem jogos para melhorar a forma física e foi o escolhido. Edinho, que está recuperado da cirurgia no osso da face, retomou os treinos com bola na última terça-feira, mas ainda precisa de ritmo. Everton deverá ganhar uma chance no ataque.