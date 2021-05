Grêmio recebe o Lanús e quer manter campanha perfeita na Sul-Americana

Embalado pelos bons resultados recentes na temporada, o Grêmio recebe o Lanús nesta quinta-feira, às 19 horas, em Porto Alegre, com a missão de manter a campanha perfeita na Copa Sul-Americana e ficar muito perto de garantir vaga no mata-mata da competição. O duelo opõe os dois melhores times do Grupo H.

O Grêmio quer manter os 100% de aproveitamento, ampliar sua vantagem na ponta da chave e encaminhar a vaga ao mata-mata. Os gaúchos somam nove pontos e vêm de uma goleada impiedosa por 8 a 0 sobre o lanterna Aragua, modesto time da Venezuela. O Lanús é o vice-líder e, se vencer, igualará a pontuação do rival brasileiro.

Dessa maneira, a situação do Grêmio na Sul-Americana é confortável, mas, ao mesmo tempo, não permite vacilos, já que apenas o primeiro de cada chave se classifica às oitavas do torneio. Depois de fazer feio e ser eliminado na fase prévia da Libertadores, o time gaúcho não quer ser eliminado precocemente na segunda competição mais importante da América do Sul. No primeiro confronto diante do Lanús, há duas semanas, vitória por 2 a 1.

Até por isso, o técnico Tiago Nunes relacionou todos os jogadores que tem à disposição para a partida em Porto Alegre. A tendência é de que repita a escalação usada na vitória sobre o Caxias, no último domingo.

É possível, no entanto, que o treinador decida preservar alguns jogadores para o Gre-Nal de domingo, pela final do Campeonato Gaúcho. Seria o caso de Diego Souza, artilheiro do time na temporada e que se fosse poupado, daria lugar para o argentino Diego Churín.

Na lateral direito, Vanderson deve seguir entre os titulares, assim como Diogo Barbosa no outro lado. Darlan continua no meio de campo na vaga de Jean Pyerre, que segue em recuperação de lesão muscular e tem chances de voltar para o clássico diante do Inter no fim de semana. No ataque, em grande fase, Ferreira é a esperança de gols e assistências.

Os outros desfalques são Pinares, Kannemann e Pepê, todos em trabalhos de recuperação de suas respectivas lesões. O jovem atacante deve se apresentar ao Porto no início de julho e pode não jogar mais pela equipe tricolor.

Em Porto Alegre, o Lanús, treinado por Luis Zubeldia, deve repetir em Porto Alegre a escalação que venceu a Talleres pelo Campeonato Argentino no fim de semana e na qual aparecem, entre outros, o atacante Lautaro Acosta, ex-jogador do Boca Juniors e o zagueiro colombiano Alexis Pérez.