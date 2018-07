Grêmio recebe o líder Palmeiras para encerrar sequência negativa no Brasileirão

O Grêmio tem um dos jogos mais importantes da temporada neste domingo, às 18h30, na Arena Grêmio, em Porto Alegre. Há quatro jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, o time tricolor recebe o líder Palmeiras pela 24.ª rodada da competição.

A sequência de maus resultados, com três derrotas e um empate, deixou o Grêmio com 36 pontos, 10 a menos do que o primeiro colocado. Uma vitória pode encurtar a distância para a ponta e ainda reaproximar a equipe do G4 - o Corinthians, quarto colocado, tem 40.

Por isso, o técnico Roger Machado tratou de esconder a escalação e, para despistar, indicou que pode mexer na equipe que perdeu por 4 a 0 para o Coritiba na última rodada. Novidade certa é o retorno do atacante Miller Bolaños, que estava na seleção do Equador.

A provável alteração por questão técnica é a saída do lateral-esquerdo Marcelo Oliveira, bastante contestado pelos torcedores nas últimas rodadas, para a entrada do zagueiro argentino Kannemann.