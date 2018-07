Grêmio recebe o Vasco para retomar caminho das vitórias e permanecer no G4

O resultado, no entanto, não tirou a equipe da zona de classificação para a Libertadores. O Grêmio é o terceiro colocado, com 23 pontos, três a menos do que o líder Atlético-MG. O adversário desta noite de sábado vem de duas derrotas consecutivas e ocupa a penúltima colocação com apenas nove pontos.

Pelo segundo jogo seguido, o técnico Roger não contará com o zagueiro Rhodolfo. O capitão do time tem dores na panturrilha esquerda e também pode ser negociado com o Besiktas, da Turquia. Com isso, Erazo continuará entre os titulares e formará a dupla de zaga com Geromel.

"O Erazo é um jogador de seleção, experiente. Ele fez um grande jogo contra a Chapecoense. E tem tudo para manter este nível", comentou o treinador. A outra mudança na equipe é o retorno do volante Walace, que estava suspenso. Ele retoma a vaga que foi ocupada por Edinho.