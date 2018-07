Grêmio recebe palestra sobre árbitros da Libertadores Depois de perder o jogo de estreia na fase de grupos da Copa Libertadores, o Grêmio resolveu oferecer aos seus jogadores uma palestra sobre o estilo dos árbitros da competição continental. O professor do elenco gremista foi o ex-árbitro Carlos Eugênio Simon, que falou com o grupo nesta terça-feira, já no Rio de Janeiro, onde acontece, nesta quarta, o confronto diante do Fluminense.