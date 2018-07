Grêmio reclama de horário de partidas do Gaúcho O Grêmio derrotou o Caxias por 2 a 1, na tarde de sábado, no Estádio Olímpico, em partida válida pela sétima rodada do primeiro tempo Campeonato Gaúcho, mas reclamou muito do forte calor em Porto Alegre. Para o técnico Renato Gaúcho, a partida deveria ter sido realizado durante a noite. "Eu estava com seis atletas pedindo para sair, casados e tontos. Essa partida poderia ter sido às 19 horas, por causa do calor e do sol", afirmou.