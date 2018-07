Grêmio reclama do forte calor, mas diz que derrota foi justa

PORTO ALEGRE - O técnico Marcelo Mabília reclamou do calor no gramado artificial do Estádio Passo D''Areia, em Porto Alegre, mas evitou apontá-lo como principal razão para a derrota do Grêmio B por 1 a 0 para o São José, no último domingo, na estreia da equipe no Campeonato Gaúcho.

"Quando perdemos um jogo, o culpado somos nós. O São José foi superior, mas alguns fatores afetaram a dinâmica do jogo e também a performance", disse Mabília, avaliando que o adversário mereceu o resultado.

O treinador, porém, reclamou das condições em que a partida foi disputada. Por causa da alta temperatura no gramado, vários jogadores sofreram queimaduras nos pés, como relatou Mabília. "Jogadores estavam com a sola dos pés queimada e pediam para serem substituídos, isso não é normal", afirmou.

O grupo principal do Grêmio segue em pré-temporada na cidade de Bento Gonçalves. Assim, o time B voltará a jogar na segunda rodada do Campeonato Gaúcho. Nesta quinta-feira, às 19h30, a equipe vai encarar o Lajeadense na Arena Grêmio.