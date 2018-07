Grêmio reencontra ex-colorados e vence o Novo Hamburgo por 1 a 0

Pelo Novo Hamburgo atualmente jogam o zagueiro Bolívar, o meia Thiago Humberto, o volante Magrão e o atacante Leandrão, todos com passagens pelo Internacional. A vitória desta quarta, aliás, faz o Grêmio passar seu maior rival na tabela do Gaúcho, chegando aos 26 pontos, contra 25 do Inter. O time colorado, porém, tem um jogo a menos.

A partida foi movimentada, com chances dos dois lados, mas só o Grêmio marcou. O gol saiu aos 32 do primeiro tempo, num chute de Ramiro, de longe. O goleiro pulou tarde e aceitou. Os visitantes criaram bastante, mas falharam nas conclusões. Briana Rodríguez até fez um gol, mas que foi anulado por falta de Rhodolfo.

Com o placar, o Grêmio mantém principalmente a boa fase defensiva. Nos últimos oito jogos, só foi vazado uma vez, pelo Caxias. Na próxima rodada, domingo, o rival é o São Paulo. Depois, na quarta, a equipe estreia na Copa do Brasil contra a Campinense, na Paraíba.