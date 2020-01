Grêmio reformula departamento de futebol e anuncia sete demissões

O Grêmio decidiu realizar uma reformulação interna no seu departamento de futebol. Nesta quarta-feira, o clube anunciou a realização de sete demissões, a maior parte na sua comissão técnica, incluindo o preparador físico Rogério Dias, que estava entre os profissionais desde 2015, e o preparador de goleiros Rogério Godoy, responsável pela formação de Marcelo Grohe.

"Encerro hoje minha trajetória no Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense. Foram 15 anos de trabalho e dedicação total ao clube. Saio honrado por esta passagem vitoriosa e orgulhoso por tudo que pudemos construir na nossa função. Agradeço, em especial, ao gruo de atletas e colegas pelo apoio, confiança e respeito entregues no dia a dia", publicou Godoy em seu perfil no Instagram.

Além deles, deixaram o Grêmio os fisiologistas José Leandro e Rafael Gobbato, do fisioterapeuta Henrique Valente, da nutricionista Katiuce Borges e do assessor de imprensa João Paulo Fontoura.

"A todos, o clube agradece o profissionalismo dedicado. A nova estrutura e os profissionais que a integrarão serão anunciados pelas mídias oficiais do Grêmio nos próximos dias", anunciou o time gaúcho em nota oficial.

Os substitutos ainda não foram anunciados, mas isso deverá ocorrer em breve, ainda mais que o elenco está em pré-temporada e, com as saídas, não conta com preparadores de goleiros e físico. Além disso, o técnico Renato Gaúcho está em recuperação de cirurgia no coração.

A estreia do Grêmio na temporada 2020 vai ser no próximo domingo, quando vai encarar o Pelotas, na Boca do Lobo, na decisão da Recopa Gaúcha.