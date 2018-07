Grêmio regulariza inscrição e Riveros já pode estrear

PORTO ALEGRE - O Grêmio finalmente conseguiu regularizar a inscrição do volante paraguaio Cristian Riveros. Contratado no começo de junho, o jogador já vinha treinando com o restante do elenco gremista há cerca de três semanas, mas esperava definir a rescisão com seu antigo clube, o Kayserispor, da Turquia. Resolvido o problema, o nome dele apareceu nesta quarta-feira no BID da Confederação Brasileira da Futebol (CBF), liberando-o para estrear na próxima rodada do Brasileirão, sábado, contra o Criciúma.

Como Souza está se recuperando de contusão e Adriano irá cumprir suspensão, Riveros tem boa chance de ser escalado pelo técnico Renato Gaúcho para o jogo de sábado. Mas, para jogar, o volante paraguaio de 30 anos depende também da quantidade de estrangeiros em campo. São permitidos apenas três por jogo no futebol brasileiro, e Grêmio conta atualmente com quatro em seu elenco - os outros são o chileno Vargas, o argentino Barcos e o uruguaio Maxi Rodríguez.

Barcos, inclusive, ainda é dúvida para sábado. Depois de ficar de fora da vitória sobre o Botafogo no último domingo, por causa de um edema muscular na coxa esquerda, o atacante argentino fez trabalho físico no gramado, durante o treino na tarde desta quarta-feira, e mostrou que está se recuperando da lesão. Resta saber se ele terá condições de enfrentar o Criciúma.

Enquanto isso, a diretoria do Grêmio está perto de fechar a contratação de mais um reforço. É o zagueiro Rhodolfo, que virou reserva do São Paulo depois da chegada de Lúcio nesta temporada. A expectativa é de que o jogador de 26 anos seja emprestado por um ano para o clube gaúcho.