Grêmio regulariza inscrição e Riveros já pode estrear O Grêmio finalmente conseguiu regularizar a inscrição do volante paraguaio Cristian Riveros. Contratado no começo de junho, o jogador já vinha treinando com o restante do elenco gremista há cerca de três semanas, mas esperava definir a rescisão com seu antigo clube, o Kayserispor, da Turquia. Resolvido o problema, o nome dele apareceu nesta quarta-feira no BID da Confederação Brasileira da Futebol (CBF), liberando-o para estrear na próxima rodada do Brasileirão, sábado, contra o Criciúma.