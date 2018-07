Grêmio remaneja garotos e fecha grupo do Gauchão

O Grêmio definiu, nesta terça-feira, o elenco que vai ser inscrito no Campeonato Gaúcho. O técnico Luiz Felipe Scolari decidiu que cinco jogadores da base não serão aproveitados, promoveu três garotos da equipe que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior e chegou aos 32 nomes que disputarão o Estadual.

Erik, Lucas Costa, Negueba, Paulista e Liverson não fazem mais parte do grupo principal. Dessa lista, só Lucas Costa não segue no clube. Ele tem contrato só até o fim do mês e não será mais aproveitado. O lateral-esquerdo Liverson volta para a base, porque ainda tem 19 anos, enquanto os demais devem ser emprestados. Por enquanto, vão treinar com os demais jogadores que não interessam a Felipão, casos do volante Edinho e do atacante Kleber.

Por outro lado, o treinador promoveu três meninos que disputaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior: o lateral-esquerdo Júnior, o lateral-direito Raul e o volante Arthur. Os três começaram a treinar com o elenco principal nesta terça-feira.

Mesmo em fase de adaptação ao Hoffenhein, que já adquiriu seus direitos econômicos, Matheus Biteco será inscrito no Campeonato Gaúcho. Só o zagueiro Gabriel, que se recupera de cirurgia, vai ficar de fora.