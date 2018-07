Grêmio renova com lateral Lúcio por mais 2 anos

Com passagens também por Palmeiras, São Paulo e Hertha Berlin (ALE), Lúcio defendeu o Grêmio pela primeira vez em 2007, quando foi campeão gaúcho e vice da Libertadores. Voltou ao clube gaúcho em 2009, mas uma grave contusão no joelho atrapalhou a sua temporada de 2010. Apesar disso, ele ganhou a confiança do técnico Renato Gaúcho e acabou renovando contrato.

"Estou muito contente por poder dar sequência ao trabalho que, na verdade, começou em 2007, quando o Grêmio também apostou no meu potencial", disse Lúcio, que está com 31 anos. "Eu queria permanecer no Estádio Olímpico, onde me sinto em casa. Construí uma relação forte com essa torcida extraordinária. O carinho que sinto pelo torcedor do Grêmio pesou muito. Minha família se adaptou bem a Porto Alegre, o que também foi determinante."

Além da renovação de Lúcio, a diretoria gremista já acertou a contratação do atacante Lins, revelação do Criciúma, para a próxima temporada. Mas o principal objetivo é mesmo repatriar Ronaldinho Gaúcho. Para isso, porém, o Grêmio depende da liberação do Milan, clube com o qual o jogador ainda tem contrato.