Grêmio renova contrato com o atacante Pepê até o fim de 2022

O Grêmio anunciou em seu site oficial, na tarde desta quarta-feira, a renovação contratual do atacante Pepê até dezembro de 2022. Em 2018, o jogador de 21 anos passou a ganhar mais chances no elenco principal e foi inscrito para as oitavas de final da Libertadores.

Pepê chegou ao Grêmio em 2016, contratado junto ao Foz do Iguaçu. De lá para cá, se destacou nas categorias de base e ganhou espaço no time de transição, antes de, enfim, conquistar seu lugar na equipe principal. Ele inclusive tem sido bastante utilizado pelo técnico Renato Gaúcho.

Com Pepê, o Grêmio voltou aos treinos na tarde desta quarta-feira, no CT Luiz Carvalho. Contra o Fluminense, sábado, no Engenhão, Renato deve escalar o time reserva, pensando nas quartas de final da Libertadores, terça que vem, quando recebe o Atlético Tucumán.

Everton participou do trabalho desta quarta junto aos reservas e deve reforçar o time, enquanto diversos titulares trabalharam na academia. Maicon, Alisson, Leonardo e Pepê podem ser escalados contra o Fluminense.

Na manhã desta quinta-feira, o Grêmio treina em Porto Alegre com portões fechados e viaja à tarde para o Rio de Janeiro. Na sexta, trabalha no Ninho do Urubu antes do confronto com o Fluminense, no sábado, às 16 horas, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.