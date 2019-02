Grêmio renova contrato com o lateral Cortez até o fim de 2021

Cortez deverá permanecer como jogador do Grêmio por mais alguns anos. Nesta terça-feira, a diretoria do clube gaúcho anunciou que fechou um acordo com o lateral-esquerdo para renovar o seu contrato até dezembro de 2021. O atual vínculo se encerraria ao término desta temporada.

Contratado pelo Grêmio em janeiro de 2017, Cortez vem sendo titular do time praticamente desde então. Ele teve a concorrência inicial de Marcelo Oliveira pela vaga na equipe, mas venceu essa disputa. E nem a chegada de Juninho Capixaba em 2018 ameaçou essa condição.

Nesse período no clube, o lateral-esquerdo entrou em campo 102 vezes pelo clube, com um gol marcado. E faturou os títulos da Copa Libertadores em 2017, da Recopa Sul-Americana e do Campeonato Gaúcho em 2018 e da Recopa Gaúcha neste ano.

Visto como um dos jogadores de confiança do técnico Renato Gaúcho, Cortez, de 31 anos, estava no Albirex Niigata, do Japão, quando foi contratado pelo Grêmio. O lateral também teve passagens por outros clubes de peso do futebol nacional, como o Botafogo, tendo sido eleito o melhor jogador da sua posição no Campeonato Brasileiro de 2011, e o São Paulo.

Com Cortez de contrato renovado e em campo, o Grêmio voltará a jogar em 6 de março, quando vai visitar o Rosario Central, na Argentina, para a sua estreia no Grupo H da Libertadores. Será o quinto jogo do lateral-esquerdo neste ano.