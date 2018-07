Grêmio renova contrato de Renato Gaúcho por tempo indeterminado

PORTO ALEGRE - A diretoria do Grêmio anunciou nesta sexta-feira a renovação do contrato do técnico Renato Gaúcho. O acerto foi divulgado em entrevista coletiva que contou com a presença do presidente eleito Paulo Odone e do novo vice de futebol do Grêmio, Antônio Vicente Martins.

O ídolo da torcida permanecerá no comando do time por tempo indeterminado, segundo divulgou o clube. O novo contrato não estipula prazos, multas ou indenizações. "Renato é o técnico do Grêmio por tempo indeterminado. Não há prazo definido, nem cláusulas caso uma das partes queira rescindir. Mas o desejo é que ele continue no clube por pelo menos dois anos, que é quando teremos nossa Arena pronta", revelou Paulo Odone.

Satisfeito com o acerto, o novo presidente previu um time mais forte na próxima temporada. "Eu vou fazer um pedido muito especial aos nossos torcedores, aos sócios e à nação gremista. Quero comunicar que eu e o Renato estamos apostando fortemente num trabalho de formar um Grêmio mais competitivo do que já é hoje. Queremos que o Grêmio chegue aos títulos mundiais, e para isso precisamos dos torcedores", destacou.

Para Renato Gaúcho, o novo contrato encerrou a negociação com um "final feliz". "Acima de tudo estou extremamente feliz, agradeço a diretoria por termos chegado a um acordo. Como eu já disse anteriormente, essa novela teria um final feliz", declarou o técnico, que planeja disputar a Copa Libertadores em 2011. "Hoje o Grêmio depende de suas próprias forças e nós vamos continuar buscando o objetivo. Enquanto houver chance, estaremos lutando".

Apesar do acerto, técnico e presidente evitaram comentar a formação da futura comissão técnica de Renato Gaúcho em 2011. "Não há nada previsto agora. Preferimos não antecipar decisões neste momento, porque o foco é nesse final de campeonato", disse Odone.