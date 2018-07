Grêmio repete roteiro da estreia, vira e vence o Aimoré por 3 a 1

A segunda partida do Grêmio no Campeonato Gaúcho foi praticamente uma repetição da estreia. Como diante do Brasil de Pelotas, o time gaúcho saiu atrás nesta quinta-feira, mas virou sobre o Aimoré e também venceu por 3 a 1 sob a forte chuva que caiu durante todo o segundo tempo no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

O resultado deixa o Grêmio ao lado do Juventude ao fim desta segunda rodada, como únicas equipes a terem vencido seus dois compromissos. No domingo, os comandados de Roger Machado terão pela frente o Coritiba pela Copa Sul-Minas-Rio, em Porto Alegre. O Aimoré, por sua vez, ainda não pontuou no Gaúcho e tentará a recuperação contra o Juventude, na quarta que vem.

O Grêmio foi amplamente superior no início da partida desta quinta. Teve ótimos momentos com Kadu, que cabeceou por cima, e Douglas, que acertou a trave em chute de fora, mas deu espaço para o contra-ataque do Aimoré. Aos 23 minutos, João Henrique roubou a bola na intermediária e acionou Elias, que invadiu a área pela direita e bateu cruzado para abrir o placar.

O gol levou o Grêmio ainda mais à frente, o que aumentou a sucessão de gols perdidos da equipe. Aos 32, Luan saiu de frente para o goleiro, mas bateu em cima dele. Aos 34, duas oportunidades na sequência. Na primeira, Pedro Rocha bateu para fora. Depois, Luan parou em Alessandro de novo.

Estava insustentável, e finalmente aos 35 minutos o Grêmio empatou. Everton recebeu enfiada na medida de Pedro Rocha, driblou o goleiro e tocou para a rede. O time tricolor ainda tentou duas vezes antes do intervalo, mas foi para o vestiário apenas com o empate.

No segundo tempo, no entanto, a vitória veio. Aos 14 minutos, Douglas tocou para Everton, que foi ao fundo pela esquerda e tocou no meio para Luan virar o jogo. A chuva diminuiu o ritmo do jogo, mas o terceiro saiu aos 33. Em contra-ataque, Fernandinho recebeu de Wallace Oliveira, invadiu a área e bateu na saída do goleiro.